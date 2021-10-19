التبادل التجاري بين مصر واليونان يقفز إلى مليار دولار في 6 أشهر

كتبت- ياسمين سليم:

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر واليونان بنسبة 112.8% مسجلة مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2021.

وقال الجهاز إن قيمة الصادرات المصرية لليونان قفزت إلى 807,4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 273,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام .

وبلغت قيمة الواردات المصرية من اليونان 209,1 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 203,8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 2,6%.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة اليونان طبقــا لتقـديـرات البعثة 30 ألف مصري حتى نهاية 2020.