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صادرات حديد عز تتجاوز مليار دولار في 9 أشهر

11:26 ص الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
صادرات حديد عز تتجاوز مليار دولار في 9 أشهر

حديد عز

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة حديد عز، في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء، إن صادراتها من الحديد خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري تخطت مليار دولار.

وأوضحت الشركة، أنه وفقا لتدقيق ومراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات، بلغت قيمة الصادرات 1.013 مليار دولار في الفترة من يناير وحتى سبتمبر الماضي.

وأشار بيان الشركة، إلى أن صادرات النصف الأول من العام كانت 597 مليون دولار، ما يعني أن صادرات الربع الثالث من العام بلغت 416 مليون دولار.

وكانت شركة حديد عز، تحولت للربحية خلال الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة مبيعاتها، ووصل صافي الربح إلى نحو 1.2 مليار جنيه خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري، مقابل 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتعمل مجموعة حديد عز في صناعة وتجارة وتوزيع الحديد والصلب بكل أنواعه وما يرتبط به من منتجات وخدمات، ويتبعها 4 شركات تشمل شركة مصانع عز للدرفلة، والعز الدخيلة للصلب- الإسكندرية، وحديد للصناعة والتجارة والمقاولات كونتراستيل، ومصر لصناعة لوازم المواسير والمسبوكات.

حديد عز صادرات حديد عز الجهاز المركزي للمحاسبات شركة حديد عز

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