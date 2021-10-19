ارتفاع البلطي وانخفاض المكرونة.. أسعار السمك اليوم

كتبت- دينا خالد:

تباينت أسعار عددا من أصناف المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وارتفعت أسعار السمك البلطي بينما تراجع سمك المكرونة، فيما استقرت أسعار باقي الأصناف.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيهين، ليتراوح بين 22 و27 جنيها، بينما تراجع سعر كيلو المكرونة السويسي ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها.

وظل سعر كيلو الجمبري ثابتا، ليتراوح بين 90 و170 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، وبقي سعر كيلو البوري ثابتا بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الفيليه البلطي بين 30 جنيها و110 جنيهات وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.