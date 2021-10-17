رئيس جديد لإنبي.. وزير البترول يصدر حركة تنقلات تتضمن رؤساء شركات

كتب- مصطفى عيد:

أصدر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفاتت وتنقلات شملت رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول، ورؤساء شركات قطاع البترول.

وقالت وزارة البترول في بيان لها اليوم الأحد إن هذه الحركة تستهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية المستهدفة وتبادل الخبرات اللازمة.

وشملت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت بخروج شاغلها لسن التقاعد القانوني، وتضمنت الآتي:

- المهندس أحمد محمد الخليفة أحمد رئيسا للإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية.

- المهندس أشرف بهاء الدين أبو الفتوح رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للصيانة (صان مصر).

- المهندس محمد عبد العزيز حلمي إسماعيل رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبي".

- المهندس إيهاب رجائي عبد العزيز علي رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للبترول.

- المهندس حسام الدين السيد زكي الدسوقي رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الفرعونية للبترول.

- المهندس خالد منير أمين سلام رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة دارا للبترول "بترودارا".

- المهندس عصام الدين محمد علي العجراوي رئيسا لمجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العلمين للبترول.