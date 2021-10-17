ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في بداية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة طفيفة بلغت 0.05%، إلى مستوى 11 ألف نقطة.
وصعد مؤشر EGX70EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32%، ومؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.27%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي، بنسبة 0.15% إلى مستوى 10995 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.
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