تحالف أوراسكوم للإنشاءات يوقع اتفاق تطوير محطة إنتاج الكهرباء بالرياح في مصر

كتبت – شيماء حفظي:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي. إل. سي، اليوم الخميس، أن التحالف الذي يجمع بين كل من أوراسكوم للإنشاءات

وToyota Tsusho Corporation/Eurus Energy Holding (شركة يابانية) و ENGIE (شركة فرنسية) وقع اتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) لتطوير وإنشاء وتشغيل محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب في مصر لمدة 20 عاماً.

ووفقا لبيان من الشركة، تمتلك شركة أوراسكوم للإنشاءات حصة 25% من المشروع وستقوم بتنفيذ أعمال البناء. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال البناء بغضون 30 شهراً وذلك بعد اكتمال الإغلاق المالي.

وقالت الشركة، إن إضافة هذا المشروع الجديد سيؤدي إلى مضاعفة قدرة إنتاج طاقة الرياح لشركة أوراسكوم للإنشاءات بما يمثل ثلاثة أضعاف الطاقة الحالية لتصل إلى أكثر من 750 ميجاوات.

ويتبع هذا المشروع نجاح التحالف في تطوير محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح في رأس غارب في أكتوبر 2019، وهو أول مشروع مستقل لإنتاج الطاقة المتجددة (IPP) في جمهورية مصر العربية من نوعه وحجمه، بحسب البيان.

ويذكر أنه تم الانتهاء من محطة إنتاج الكهرباء بطاقة الرياح بقدرة 262.5 ميجاوات قبل شهرين من الموعد المحدد.

وقال المهندس أسامة بشاي، الرئيس التنفيذي :"نتعاون مرة أخرى مع شركائنا Toyota Tsusho / Eurus Energy Holdings Corporation و ENGIE لبناء محطة أخرى لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح لعميلنا الدائم EETC. نحن فخورون بمواصلة تنفيذ مشروع آخر من شأنه أن يساهم في تنمية الطاقة المستدامة في جمهورية مصر العربية".

وأضاف :"يؤكد هذا المشروع أيضاً على استراتيجيتنا للاستمرار في متابعة استثمارات في البنية التحتية التي تخلق فرص لبناء مشروعات جديدة بالإضافة إلى عائد متكرر طويل الأجل".