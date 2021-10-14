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ارتفاع الكوسة والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

09:58 ص الخميس 14 أكتوبر 2021
ارتفاع الكوسة والفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

سوق الخضار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والكانتلوب بين 50 قرشا وجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
ويقدم مصراوي أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 و4.75 جنيه.
البطاطس 4 و7 جنيهات.
البصل بين 2 و 3.5 جنيه.
الكوسة بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الفاصوليا بين 7 جنيهات و13 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و5.5 جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 4 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.
الجوافة بين 4 و7 جنيهات.
الرومان بين 4 و7 جنيهات.
المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.
المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.
المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

سوق العبور أسعار الخضروات أسعار الفاكهة

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