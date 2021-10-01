قفزة كبيرة.. أسعار الذهب بمصر ترتفع 9 جنيهات مرة واحدة اليوم

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بشكل كبير خلال تعاملات اليوم الجمعة، وقفز سعر الجرام 9 جنيهات مرة واحدة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 771 جنيهًا مقابل 762 جنيها أمس.

وأضاف نجيب، أن سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 661 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 881 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6168 جنيها.

وعالميا، تراجع الذهب، إذ ارتفع الدولار بفضل تكهنات بزيادة أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر ما زال متماسكا فوق مستوى الدعم الفني المهم 1750 دولارا وفي سبيله لتحقيق مكسب أسبوعي محدود إذ تلحق المخاوف بشأن ارتفاع التضخم والنمو الضرر بالإقبال على المخاطرة.

وخسر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1753.67 دولار للأونصة بحلول الساعة 0915 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1754.30 دولار.

لكن المعدن الأصفر ما زال مرتفعا نحو 0.2% في الأسبوع إذ ساهم تراجع الدولار أمس الخميس في أن يسجل الذهب قفزة بنحو 2%.

وتلقى الذهب الدعم أيضا إذ تراجعت الأسهم الأوروبية عقب نزول وول ستريت وآسيا بفعل توقعات بأن تضخم منطقة اليورو قد يقفز، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي.

لكن بعض المحللين قالوا إن توقعات بأنه من المحتمل يقلص مجلس الاحتياطي الفدرالي تدريجيا دعمه الاقتصادي هذا العام يواصل الضغط على الذهب، إذ أن خفض التحفيز وزيادة أسعار الفائدة يميلان إلى دفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع، مما يزيد تكلفة فرصة حيازة الذهب.