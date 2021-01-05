مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.15%، إلى مستوى 10829 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب والعرب.
وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.14%.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 53.51 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 19.22 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 72.74 مليون جنيه.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الاثنين، بنسبة بلغت 0.29% إلى مستوى 10813 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين المصريين.
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