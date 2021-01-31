أكثر الكلمات إنتشاراً

مونديال الأندية لقاح كورونا مونديال اليد الطقس الدوري المصري فيروس كورونا تصفية الحديد والصلب احتجاجات تونس

وزير المالية: مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات حتى نهاية فبراير

04:57 م الأحد 31 يناير 2021
وزير المالية: مد أجل تقديم إقرارات ضريبة المرتبات حتى نهاية فبراير

محمد معيط

كتب- مصطفى عيد:

أعلن محمد معيط، وزير المالية، مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها "الإقرارات ربع السنوية والتسوية السنوية للمرتبات" حتى نهاية شهر فبراير المقبل، والتي كان من المقرر تقديمها خلال يناير 2021.

وقال معيط، في بيان لوزارة المالية اليوم الأحد، إن هذا المد يأتي نظرًا للظروف الاستثنائية التي تقتضيها جائحة كورونا، ولأن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يُطبق إلزاميًا لأول مرة، وما يترتب على ذلك من تحديات ضخمة.

وأضاف أن هذا المد لا يخل بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة وفقًا لهذه الإقرارات في مواعيدها القانونية.

وأكد الوزير أن نظام تقديم الإقرارات الإلكترونية يخضع للتطوير المستمر، من خلال التعامل الفوري مع أي تحديات قد تتكشف أثناء تطبيق هذه المنظومة الجديدة، وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، والخبرات العالمية، والممارسات الدولية؛ لضمان توفر مقومات النجاح.

وأشار إلى أن ذلك يدفع للمضي قدمًا في استكمال المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بهدف الوصول إلى منظومة مصرية تحتل مكانتها اللائقة بمصاف الدول المتقدمة، وتُساعد في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار.

وذكر الوزير أن استكمال هذا المشروع يؤدي إلى التيسير على الممولين أو المكلفين، وحوكمة المجتمع الضريبي، ورفع معدلات الالتزام الطوعي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوفير الضمانات الكافية لاستيداء حق الشعب.

وأوضح أن ذلك يأتي من أجل الإسهام الفعَّال في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية، وتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

ووجَّه الوزير بتوفير كل التسهيلات الممكنة للممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم في تعزيز التواصل الفعال بين مصلحة الضرائب، ومجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الفني اللازم، من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذي يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن: (16395)، أو البريد الإلكترونى: (info@eta.gov.eg)، وذلك فى إطار السعي الجاد لترسيخ جسور الثقة مع شركاء التنمية.

محمد معيط وزير المالية الإقرارات الضريبية ضريبة المرتبات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 165418

    عدد المصابين

  • 129293

    عدد المتعافين

  • 9263

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 103066730

    عدد المصابين

  • 74683577

    عدد المتعافين

  • 2226548

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا