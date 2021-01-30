المشاط: مصر أصدرت 12 إجراءً لتعزيز السياسات الخاصة بالمرأة خلال كورونا

كتب-مصطفى عيد:

قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة المصرية حققت قفزة ونقلة للأمام من خلال تبني سياسات وإصلاحات تتعلق بالمساواة بين الجنسين وتحقيق تكافؤ الفرص.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولي، في جلسة تكافؤ الفرص بين الجنسين التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة الاستثمار تحت عنوان "حلول مجتمع الأعمال لتمكين المرأة وتحقيق المساواة"، بحسب بيان من الوزارة اليوم السبت.

وأوضحت المشاط أن جائحة كورونا دفعت صانعي السياسات والقادة لتسريع وتيرة الإصلاحات، لدعم القدرة على البناء بشكل أفضل من خلال تعزيز الإدماج والتنوع، مضيفة أن مصر أصدرت 21 إجراءً خلال الجائحة لتعزيز السياسات الخاصة بالمرأة، وهو ما جعلها تحتل المرتبة الأولى في منطقتي الشرق الأوسط وغرب آسيا على مستوى السياسات الخاصة بالمرأة، وفقًا لتقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة.

وأشارت المشاط، إلى تقرير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في عام 2018 حول قارة أفريقيا، والذي ذكر أن تحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل يضيف 962 مليار دولار للناتج المحلي للقارة.

وأوضحت المشاط، أنه في مصر النساء بمصر يمثلن 48.4% من السكان، وأن هناك نحو 3.3 مليون أسرة تعولها النساء.

وأشارت الوزيرة، إلى أهمية الدمج الاجتماعي للفتيات في التعليم وإتاحة الفرص بشكل متساوي، وأن من أهم المبادرات في هذا المجال هي المبادرة التي مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية ودشنت من خلالها 12 مدرسة ثانوية للمتفوقات في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لتشجيع الفتيات على التميز في هذه المجالات ليكن قادات المستقبل.