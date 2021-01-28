للمستفيدين من "تكافل وكرامة".. كيف تحصل على خط محمول WE مجانا؟

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أمس الأربعاء، أنها وقعت اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم خدمات اتصالات خطوط المحمول مجانا لمستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد الأكثر فقرا واحتياجا.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن هناك طريقتين للحصول على هذه الخطوط، فما هي تفاصيل طرق الحصول عليها والخدمات المجانية التي تقدم من خلالها، والأنظمة التي تعمل بها عند شحنها بالرصيد.

ما طرق الحصول على هذه الخطوط؟

1- الطريقة الأولى: الحجز الإلكتروني على الرابط https://tk.te.eg لكافة مستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد للتقديم، حيث يتم تحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة لهم من أقرب فرع "WE".

2- الطريقة الثانية: استلام الخط في البيت بـ 15 جنيها مصاريف توصيل وذلك من خلال الخطوات التالية:

- إرسال كلمة "خط" على الرقم 1442.

- عقب استقبال الرسالة بكلمة "خط" يتم الرد برسالة "برجاء الرد برقمك القومي المكون من 14 رقمًا لتأكيد طلبك لاستلام الخط في البيت مقابل قيمة 15 جنيهًا مصاريف توصيل".

- يتم بعدها التأكيد برقم "1" أو الرقم "2" لإعادة إدخال الرقم القومي.

- يتم إرسال رسالة الإنهاء "تم استلام طلبك بنجاح وسيتم التواصل معك لترتيب عملية التسليم في أقرب فرصة".

ما خدمات الاتصالات التي تقدمها هذه الخطوط للمستفيدين منها شهريا مجانا؟

- 25 دقيقة إلى شبكات المصرية للاتصالات.

- 15 رسالة نصية قصيرة إلى شبكة المصرية للاتصالات.

- 100 ميجابايت إنترنت.

ما نظام المحاسبة عند الشحن بعد نفاد الباقة المجانية؟

- دقيقة المكالمة الواحدة إلى شبكة الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 2 قرش، و11 قرشا لأي شبكة أخرى.

- الرسالة النصية القصيرة الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات بقيمة 2.5 قرش، و10 قروش لأي شبكة أخرى.

- الميجا بايت الواحدة بقيمة 1.5 قرش.

- دقيقة مكالمة الفيديو الواحدة إلى شبكة المصرية للاتصالات أو لأي شبكة أخرى بقيمة 50 قرشا.

ماذا يفعل صاحب الخط عند فقدان الشريحة أو تلفها؟

في حالة فقدان شريحة الخط أو سرقتها أو تلفها، يقوم صاحب الخط بالإبلاغ الفوري عن الواقعة والتوجه لأحد مراكز خدمة عملاء المصرية للاتصالات لتقديم إثبات هويته وطلب إعادة الإصدار واستلام الخط الجديد وتفعيله مجاناً بالكامل.

ولا يحق لحاملي الخطوط من المستفيدين التنازل أو بيع الخطوط المقدمة للغير، بحسب الوزارة، وفي حالة الإخلال بذلك يكون المتنازل هو المسئول قانونا عن المكالمات والأعمال التي يقوم بها المتنازل له أو حائز الخط.

ما الهدف من إتاحة هذه الخطوط لمستفيدي الدعم النقدي؟

- تعزيز مبدأ الثقة بين الحكومة والمواطن من خلال التلقي والرد المباشر على ما يرد من استفسارات والمعالجة الفورية لما يرد من شكاوى وتظلمات من المواطنين، بحسب وزارة التضامن.

- تسهيل عمليات تنسيق إجراءات التتبع أو التحقق أو غيرها من الدراسات البحثية بما يعود بالنفع على المواطنين.

- رفع مستويات كفاءة تقديم وزارة التضامن الاجتماعي لخدماتها المختلفة لمستفيديها من الأسر على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

- توفير أعلى معدلات التواصل الفعال مع هذه الأسر لنشر الوعي بالتحديثات الدورية لخدمات برامج الوزارة المختلفة.

ماذا يفعل المستفيد من الخط إذا كان لديه شكوى أو استفسار بشأنه؟

خصصت الشركة المصرية للاتصالات الخط الساخن (19457) للرد على استفسارات وطلبات وشكاوى المستفيدين من هذه الخطوط وذلك بعد استلامهم للشرائح وليس قبل ذلك.