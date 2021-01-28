أسعار الذهب في مصر تواصل تراجعها خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي، وهبط سعر الجرام بنحو جنيهين، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 808 جنيهات مقابل 810 جنيهات، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 693 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 إلى 923 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6464 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت أسعار الذهب نحو 2.6 دولار في الأوقية بنسبة هبوط بلغت 0.14% مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر الأوقية 1841.38 دولار، في الساعة 12:36 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في مصر هبطت جنيهين للجرام الواحد خلال تعاملات أمس الأربعاء.