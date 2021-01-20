نقص المعروض يرفع طن الأعلاف 300 جنيه.. وتراجع جديد في سعر الدواجن

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الأعلاف ارتفاعها بالأسواق بين 200 و300 جنيه للطن خلال اليومين الماضيين، بحسب ما ذكره عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

وقال السيد، إن سعر طن العلف ارتفع بين 8200 و8300 جنيه خلال اليومين الماضيين مقابل 8 آلاف جنيه في بداية الشهر الجاري.

وكانت أسعار الأعلاف في ارتفاع مستمر خلال الشهرين الماضيين، وارتفع السعر حوالي 2500 جنيه حتى الآن، وفقا لقول السيد.

وأرجع السيد، ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب أولها نقص المعروض منها بالأسواق بسبب تخوفات البلاد المصدرة لاستمرار جائحة فيروس كورونا، لذلك لجأت إلى تخزين كميات كبيرة من إنتاجها بدلا من التصدير للخارج.

وأضاف أن مصاريف الشحن ارتفعت خلال الأسابيع الماضية، وهو ما دفع مستوردي الأعلاف إلى التمهل في عمليات الاستيراد وبالتالي أدى ذلك أيضا إلى نقص المعروض بالأسواق.

وتستورد مصر الأعلاف من الأرجنتين، والبرازيل، وأوكرانيا، بحسب ما ذكره رئيس الشعبة.

وأضاف السيد، أن مواصلة ارتفاع أسعار الأعلاف يزيد من أعباء مربي الدواجن، وفي ظل تدني أسعار البيع وتراجع الطلب وارتفاع تكلفة التربية والتدفئة في فصل الشتاء.

وانخفض سعر الدواجن اليوم الأربعاء إلى 20 جنيهًا مقابل 22 جنيهًا بالمزرعة، لتصل إلى المستهلك بين 24 و25 جنيهًا بالأسواق، وفقا لقول السيد.

وأضاف رئيس الشعبة، أن سعر الكتكوت تراجع إلى بين 3 و5 جنيهات مقابل سعر يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

وسجل سعر كرتونة البيض 34.5 جنيه بالمزرعة، لبياع بالأسواق بسعر يتراوح بين 39.5 جنيه و40 جنيهًا.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر كيلو الدواجن البلدي الساسو استقر ليصل إلى 24 جنيهًا بالمرزعة، لبياع بين 27 و28 جنيهًا للمستهلك.

وسجل سعر كيلو الدواجن البلدي الحر نحو 27 جنيهًا بالمزرعة، ليصل بالأسواق نحو 33 جنيهًا.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.