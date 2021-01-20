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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

11:08 ص الأربعاء 20 يناير 2021
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم الأربعاء

المأكولات البحرية والأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار المأكولات البحرية والأسماك خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 18 و21 جنيهًا، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيهًا.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيهًا، و سعر كيلو الجمبري بين 300 و350 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 42 و48 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و110 جنيهات، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.

الأسماك المأكولات البحرية أسعار الأسماك

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