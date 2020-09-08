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ارتفاع البصل والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

10:24 ص الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
ارتفاع البصل والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

أسعار الخضر

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار البصل والفاصوليا والملوخية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 و3.7 جنيه، والبصل بين 2.75 و 3.75 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و3.7 جنيه.

البصل بين 2.75 و 3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 15 و22 جنيها، بارتفاع 2 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي بين 3.5 و 5.5 جنيه.

البامية بين 14 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و 6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و23 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الخضر الطماطم البصل الفاصوليا أسعار الفاكهة البطيخ البرتقال الصيفي

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