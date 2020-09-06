زيادة البطاطس وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفعت أسعار البطاطس، والخيار البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 50 قرشا و 1.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.
بينما تراجعت أسعار الفاصوليا، والمانجو الهندي 3 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.
البطاطس بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.
الكوسة بين 4 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 14 و20 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.
الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.
الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3.5 و 5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
البامية بين 14 و18 جنيها.
أسعار الفاكهة:
العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.
البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.
الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و 6 جنيهات.
البطيخ بين 12 و18 جنيها.
المانجو العويس بين 17 و23 جنيها.
المانجو الهندي بين 10 جنيهات و16 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.
المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.
المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.
الخبر التالى:تراجع المكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الأحد
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