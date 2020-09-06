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زيادة البطاطس وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

10:58 ص الأحد 06 سبتمبر 2020
زيادة البطاطس وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار البطاطس، والخيار البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والفلفل الحامي البلدي بين 50 قرشا و 1.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

بينما تراجعت أسعار الفاصوليا، والمانجو الهندي 3 جنيهات، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 14 و20 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3.5 و 5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البامية بين 14 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و 6 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و 6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و23 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و16 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق العبور

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