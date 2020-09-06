دومتي تتفق مع شركة ""FrieslandCampinaعلى تطوير صادرات الجبن لأفريقيا
كتبت- ياسمين سليم:
قالت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" إنها قررت وشركة " "FrieslandCampina، رابع أكبر شركة ألبان في العالم، بحث سبل التعاون بين الشركتين لتطوير صادرات الجبن للدول الأفريقية بشكل أكبر.
وأضافت في بيان صحفي اليوم الأحد مرسل للبورصة إن الطرفين وقعا مذكرة تفاهم بهذا الصدد.
وتعمل شركة دومتي في إنتاج وتسويق منتجات الجبن والعصائر الطبيعية والمشروبات منذ 1988.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
99582
عدد المصابين
-
76305
عدد المتعافين
-
5495
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
26743381
عدد المصابين
-
18826494
عدد المتعافين
-
877268
عدد الوفيات
إعلان