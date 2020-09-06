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دومتي تتفق مع شركة ""FrieslandCampinaعلى تطوير صادرات الجبن لأفريقيا

10:40 ص الأحد 06 سبتمبر 2020
دومتي تتفق مع شركة ""FrieslandCampinaعلى تطوير صادرات الجبن لأفريقيا

دومتي

كتبت- ياسمين سليم:

قالت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" إنها قررت وشركة " "FrieslandCampina، رابع أكبر شركة ألبان في العالم، بحث سبل التعاون بين الشركتين لتطوير صادرات الجبن للدول الأفريقية بشكل أكبر.

وأضافت في بيان صحفي اليوم الأحد مرسل للبورصة إن الطرفين وقعا مذكرة تفاهم بهذا الصدد.

وتعمل شركة دومتي في إنتاج وتسويق منتجات الجبن والعصائر الطبيعية والمشروبات منذ 1988.

دومتي FrieslandCampina الصناعات الغذائية صادرات الجبن

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