البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.49%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 11125 نقطة.
كما هبط مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.27%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.3% إلى مستوى 11180 نقطة.
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