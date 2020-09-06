البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.49%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 11125 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.27%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.3% إلى مستوى 11180 نقطة.