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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

10:21 ص الأحد 06 سبتمبر 2020
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأحد

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.49%، مع بداية تعاملات اليوم الأحد، إلى مستوى 11125 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.27%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.33%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات الخميس الماضي بنسبة 0.3% إلى مستوى 11180 نقطة.

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