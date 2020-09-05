المالية: توقيع 35 اتفاقًا جديدًا لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين

كتب- مصطفى عيد:

وقعت وزارة المالية 35 اتفاقًا جديدًا مع الشركات المصدرة لتسوية مستحقاتهم المالية لدى صندوق تنمية الصادرات ضمن مبادرة "الاستثمار" التي تبلغ 2 مليار جنيه، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين.

وقال محمد معيط، وزير المالية، في بيان اليوم السبت، إنه سيتم سداد الدفعة الأولى بنحو 400 مليون جنيه خلال الشهر المقبل.

وأضاف أنه بذلك يصبح عدد الشركات المصدرة التي تم توقيع اتفاقات تسوية معها حتى الآن 153 شركة مصدرة خلال الفترة من أول ديسمبر الماضى حتى أول سبتمبر الحالي بإجمالي مستحقات لدى صندوق تنمية الصادرات تبلغ 12 مليار جنيه، يتم سدادها على خمس دفعات متساوية.

وأضاف معيط أن الحكومة تستهدف من مبادرة "الاستثمار" وغيرها من المبادرات الخاصة بتسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، وسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين؛ بما يُسهم في توفير السيولة النقدية لشركاتهم خاصة في ظل أزمة «كورونا»؛ على النحو الذي يُمَّكنها من ضخها في الإنتاج وتوسيع أنشطتها، وخلق فرص عمل جديدة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية.

وبحسب الوزير فإن الدولة ردت جزءًا كبيرًا من الأعباء التصديرية، بعدما خصصت 7 مليارات جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالي الحالي.

وأضاف معيط، أنه تم صرف 1.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين لدعم الصادرات.

قال الوزير إن رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصَّدرة لدى صندوق تنمية الصادرات يُسهم في تشجيع الصناعة، وتحفيز الإنتاج، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية على النحو الذى يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد، ورفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل جديدة.