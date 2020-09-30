ثاندر لتداول الأوراق المالية تنتهي من إجراءات التسجيل بالبورصة

كتب- علاء حجاج:

انتهت شركة ثاندر من إجراءات التسجيل بسجل العضوية بالبورصة المصرية، تمهيدا لبدء عملية التشغيل الفعلي لأنشطتها وفقاً لقرار لجنة العضوية بالبورصة المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 24/09/2020 قرار رقم (37) لسنة 2020.

وقال أحمد حمودة، مؤسس شركة ثاندر، في بيان صحفي اليوم الأربعاء إن شركته تلقى مساندة ودعم من جانب البورصة المصرية خلال عملية تسجيل الشركة في سجلات العضوية بالبورصة لتبدأ مزاولة مهام عملها.

وبعد توقف دام قرابة العشر سنوات، استطاعت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية الناشئة، إحدى شركات المجموعة المالية "ثاندر" القابضة للاستثمارات المالية، أن تحصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الترخيص بمزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية.

وتعد شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية الشركة الأولى في الشرق الأوسط التي تعلن عن تقديم خدمة تداول الأوراق المالية بدون عمولة و بدون حد أدنى، وفقًا للبيان.

وتتميز الشركة بتوفير منصة إلكترونية متطورة تمكن المتعاملين في البورصة المصرية من الإطلاع على المؤشرات وأحدث التطورات بدون أي تكلفة، هذا بالإضافة لتوفير الشركة العديد من المواد التعليمية المبسطة التي تمكن الراغبين في الاستثمار في سوق رأس المال بشكل عام والبورصة بشكل خاص من التعرف على كيفية الاستثمار في هذا المجال وتحقيق الربحية وتفادي المخاطر المرتبطة بالتداول في البورصة.

وقال حمودة إن الشركة تأمل في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لصناعة الأوراق المالية، وكذا المساهمة في دعم تحقيق مستهدفات الصناعة من زيادة قاعدة المستثمرين خاصة شريحة الشباب عبر وسائط وأدوات تكنولوجيا حديثة تواكب توجهات الدولة المصرية التي تدعم عملية الشمول المالي والاقتصاد الرقمي.

وتتيح الشركة حاليًا تطبيق ثاندر، للتنزيل على App Store وGoogle Play.