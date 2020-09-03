تراجع الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم الخميس

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الفاصوليا 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 17 و21 جنيها.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 17 و21 جنيها، بتراجع 10 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيه و3.25 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 جنيهات، و5.5 جنيه.

البامية بين 14 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و6 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

البرتقال الصيفي بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 14 و32 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و19 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.