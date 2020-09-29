رانيا المشاط تلتقي أعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج

كتب- مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

وأكدت الوزيرة، خلال اللقاء، أن وزارة التعاون الدولي تعد نافذة مصر للتعامل مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية على مستوى العالم، حيث تقوم بتعزيز هذه العلاقات وفقًا للقرار الجمهوري الصادر في 2014.

وأشارت إلى القرار الجمهوري ينص على قيام الوزارة بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واقتراح معايير ضوابط الاقتراض الخارجي والمنح، ومتابعة الجهات المحلية في الاستخدام والسداد، وإدارة العلاقات الاقتصادية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن الوزارة تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال ثلاثة محاور هي منصة التعاون التنسيقي المشترك التي أطلقت أبريل الماضي.

وقالت إن المنصة تستخدم المشاورات التفاعلية بين شركاء التنمية وكذلك الجهات المحلية، لتحقيق التكامل وتحديد الأولويات التمويلية والاستفادة من التجارب الناجحة، وكذلك معالجة التحديات، بالإضافة إلى استراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة أنه منذ تدشين المنصة نظمت وزارة التعاون الدولي عددًا من ورش العمل التشاركية في قطاعات متعددة لا سيما قطاع الصحة والزراعة والنقل وشبكات الحماية الاجتماعية، ومن خلال المنصة تم تنسيق الجهود بين الجهات والوزارات الحكومية وشركاء التنمية، للوصول إلى تعاون إنمائي فعال وفقًا للأولويات الحكومية.

وذكرت أن مصر تسعى لتحقيق تعافٍ اقتصادي يتسم بالمرونة من جائحة كورونا لتمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أنه لا توجد دولة يمكن أن تواجه الأزمة بمفردها، حتى الدول التي كانت لديها استعدادات طبية جيدة تأثرت بشكل كبير على كافة المستويات.

وأوضحت أن تحقيق تعافٍ مرن بالمنطقة يتطلب إعادة تشكيل النظام الاقتصادي والاجتماعي من خلال تكاتف الأطراف ذات الصلة بما فيها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديمي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن فيروس كورونا هو تحدٍ إنساني عالمي، وأن مصر ليست جديدة على الأزمات، حيث أبدت صلابة ومرونة قوية في مواجهة التحديات خلال العقد الماضي، مشيرة إلى ضرورة المضي قدمًا في التنمية والإصلاح.