البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات الثلاثاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.11% إلى مستوى 10982 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، ارتفع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.62% إلى مستوى 10969 نقطة، بدعم من المستثمرين الأجانب والعرب.
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