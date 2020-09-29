البورصة تواصل الصعود في بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.11% إلى مستوى 10982 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.52%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، ارتفع في نهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.62% إلى مستوى 10969 نقطة، بدعم من المستثمرين الأجانب والعرب.