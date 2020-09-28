جهاز تنمية المشروعات: انطلاق معرض "تراثنا" 10 أكتوبر ولمدة 5 أيام

كتب- مصطفى عيد:

أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان اليوم الاثنين، انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمعرض "تراثنا" الذي ينظمه الجهاز تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 10 أكتوبر المقبل ولمدة 5 أيام.

وقال الجهاز إن المعرض سيقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسيضم المئات من المشروعات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية من مختلف محافظات مصر، وسوف تبدأ فعاليات المعرض من مساء 10 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر المقبل.

وأضاف أن المعرض يتيح مختلف المنتجات التراثية المتميزة ومنها الموبيليا والديكورات والتحف والأنتيكات ووحدات الإضاءة النحاسية والخشبية والسجاد اليدوي الحرير والصوف والكليم والتللي والمشغولات اليدوية المتنوعة.

كما سيتيح المعرض منتجات الزجاج المعشق والمنتجات الجلدية والفخار والخزف والرخام واللوحات والإكسسوار الحريمي والخيامية والمفروشات ومنتجات التطريز على القماش ومنتجات الفركة ومستحضرات تجميل طبيعية، وفقا للجهاز.

وقال طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إن المعرض هذا العام يستضيف عددا من الوزارات والجهات والهيئات المهتمة بالفنون اليدوية والحرف التراثية ومنها قطاع الفنون التشكيلية ومركز الحرف التقليدية بالفسطاط بوزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن هذه الجهات تضم أيضا المجلس التصديرى للحرف اليدوية، وغرفة الحرف اليدوية، وبنك القاهرة، ومدينة دمياط للأثاث، والغرفة التجارية بدمياط، وغرفة الأثاث، وكريتيف إيجيبت باتحاد الصناعات، وعددا من الجامعات الحكومية والخاصة، والمجلس القومي للمرأة، ومظلة للتنمية الاجتماعية (أغاخان للخدمات الثقافية)، وبرنامج تنمية الصعيد التابع لوزارة التنمية المحلية بمحافظتي قنا وسوهاج.

وأكد شاش حرص الجهاز على التعاون مع كافة الجهات المهتمة بهذه الصناعات والفنون وتنفيذ توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز بأن يكون هذا المعرض ملتقى تجاريا وثقافيا وفنيا يخدم قطاع المشروعات التراثية واليدوية ويعرض الآلاف من المنتجات المتميزة لمحبي هذه الفنون ويقدم لهم مختلف المنتجات التراثية بأسعار تجارية أقل من الأسعار المعتاد عليها لأن البيع يتم من المصنع لزائري المعرض مباشرة.