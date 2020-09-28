5 نصائح لاستثمار أموالك بعد خفض الفائدة وإلغاء شهادات الـ 15% (فيديو)

كتبت- ياسمين سليم:

تغيرت خريطة الأدوات الاستثمارية التي تعطي أكبر عائد في مصر بعد أن قرر البنك المركزي خفض الفائدة وبعدما أوقف بنكا الأهلي ومصر الشهادات المرتفعة العائد.

ويقدم هذا الفيديو 5 نصائح للمستثمرين، يمكن الاعتماد عليها قبل التوجه للاستثمار، وفقًا لمحللين اقتصاديين تحدث معهم مصراوي.

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