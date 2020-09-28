أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء المنتصر بالله الانتخابات الأمريكية العام الدراسي الجديد فتاة فيرمونت سد النهضة أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا مايغلاش عليك

5 نصائح لاستثمار أموالك بعد خفض الفائدة وإلغاء شهادات الـ 15% (فيديو)

11:31 ص الإثنين 28 سبتمبر 2020
5 نصائح لاستثمار أموالك بعد خفض الفائدة وإلغاء شهادات الـ 15% (فيديو)

البنك المركزي

كتبت- ياسمين سليم:

تغيرت خريطة الأدوات الاستثمارية التي تعطي أكبر عائد في مصر بعد أن قرر البنك المركزي خفض الفائدة وبعدما أوقف بنكا الأهلي ومصر الشهادات المرتفعة العائد.

ويقدم هذا الفيديو 5 نصائح للمستثمرين، يمكن الاعتماد عليها قبل التوجه للاستثمار، وفقًا لمحللين اقتصاديين تحدث معهم مصراوي.

اقرأ أيضًا:

بعد خفض الفائدة وإلغاء شهادات الـ15%.. أين تستثمر أموالك؟

البنك المركزي خفض الفائدة البنك الاهلي بنك مصر أسعا الفائدة

الخبر التالى:

11 معلومة عن مشروع المصرية للتكرير بمسطرد الذي افتتحه السيسي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102736

    عدد المصابين

  • 94374

    عدد المتعافين

  • 5869

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 33185588

    عدد المصابين

  • 24508158

    عدد المتعافين

  • 1000367

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادة الادخارية ذات آجال 3 سنوات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا