5 نصائح لاستثمار أموالك بعد خفض الفائدة وإلغاء شهادات الـ 15% (فيديو)
كتبت- ياسمين سليم:
تغيرت خريطة الأدوات الاستثمارية التي تعطي أكبر عائد في مصر بعد أن قرر البنك المركزي خفض الفائدة وبعدما أوقف بنكا الأهلي ومصر الشهادات المرتفعة العائد.
ويقدم هذا الفيديو 5 نصائح للمستثمرين، يمكن الاعتماد عليها قبل التوجه للاستثمار، وفقًا لمحللين اقتصاديين تحدث معهم مصراوي.
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