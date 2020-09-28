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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

10:20 ص الإثنين 28 سبتمبر 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% إلى مستوى 10926 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.71%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات أمس الأحد على تراجع بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 10902 نقطة.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة السندات ولأسهم

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