البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الاثنين
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بنسبة 0.22% إلى مستوى 10926 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.95%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.71%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات أمس الأحد على تراجع بنسبة طفيفة 0.08% إلى مستوى 10902 نقطة.
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