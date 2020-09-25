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أسعار الذهب تهوي في مصر وتخسر 40 جنيها في أسبوع

02:22 م الجمعة 25 سبتمبر 2020
أسعار الذهب تهوي في مصر وتخسر 40 جنيها في أسبوع

أسعار الذهب

كتبت – شيماء حفظي:
هوت أسعار الذهب في السوق المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقد الجرام 4 يوما، مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 815 جنيها مقابل 855 جنيهًا الجمعة الماضي.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 698.6 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 931.4 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6520 جنيهًا.

أسعار الذهب

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