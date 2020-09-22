أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب العام الدراسي الجديد الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

هبوط كبير في أسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 11 جنيها

12:26 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
هبوط كبير في أسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 11 جنيها

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام بنحو 11 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 833 جنيهًا مقابل 844 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 714 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 952 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6664 جنيهًا.

وهبطت أسعار الذهب بنسبة 0.46% لتسجل 1903 دولارات للأوقية، حيث تراجعت الأوقية بنحو 8.88 دولار، في تمام الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفضت بنحو 6 جنيهات، خلال تعاملات أمس الاثنين.

أسعار الذهب هبوط أسعار الذهب الذهب جرام الذهب

الخبر التالى:

وزيرة الطاقة القبرصية: منتدى غاز شرق المتوسط نموذج للتعاون يدعو للفخر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 102141

    عدد المصابين

  • 90332

    عدد المتعافين

  • 5787

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 31455818

    عدد المصابين

  • 23068890

    عدد المتعافين

  • 968286

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:انخفاض.. وزيرة الصحة تزف بشرى بشأن إصابات كورونا خلال هذا الأسبوع

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا