هبوط كبير في أسعار الذهب في مصر.. والجرام يخسر 11 جنيها

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وهبط الجرام بنحو 11 جنيهًا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض خلال تعاملات اليوم إلى 833 جنيهًا مقابل 844 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 714 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 952 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6664 جنيهًا.

وهبطت أسعار الذهب بنسبة 0.46% لتسجل 1903 دولارات للأوقية، حيث تراجعت الأوقية بنحو 8.88 دولار، في تمام الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي انخفضت بنحو 6 جنيهات، خلال تعاملات أمس الاثنين.