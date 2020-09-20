مبيعات محلية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الأحد

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، بنسبة 0.74% إلى مستوى 10969 نقطة.

بينما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.91% ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.41%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 262.7 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 250.5 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 12.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي أنهي تعاملات الخميس الماضي، تراجعا بنسبة 0.34% إلى مستوى 11050 نقطة.