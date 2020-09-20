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ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

10:35 ص الأحد 20 سبتمبر 2020
ارتفاع الفلفل.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة اليوم

أسعار الخضر والفاكهة

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الفلفل الرومي البلدي، بنحو 2.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، فيما استقر عدد من أسعار الخضروات والفاكهة في سوق الجملة.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.5 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه 3.5 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الكوسة بين 4 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 12 و18 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 جنيه و6 جنيهات، بارتفاع 2.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4 و9 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و6 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 17 و25 جنيها.

المانجو الهندي بين 12 و18 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و13 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات أسعار الفاكهة سوق الجملة

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