السويدي إليكتريك تتعاقد لإنشاء محطة محولات كهربائية بمدينة السادات بـ 355 مليون جنيه
كتبت- شيماء حفظي:
وقعت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع- التابعة لمجموعة السويدي إليكتريك – عقد إنشاء محطة محولات كهربائية بقيمة 355.5 مليون جنيه.
وأوضحت شركة، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أن العقد يشمل عملية إنشاء محطة محولات كهربائية بامتداد مدينة السادات جهد 22/22/220 من النوع الهوائي AIS بنظام تسليم المفتاح.
وبحسب البيان، تم توقيع العقد في 1 سبتمبر على أن يتم تسليم المشروع بعد 14 شهراً من تاريخ توقيع العقد.
وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية و الأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.
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