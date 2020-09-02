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السويدي إليكتريك تتعاقد لإنشاء محطة محولات كهربائية بمدينة السادات بـ 355 مليون جنيه

10:40 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
السويدي إليكتريك تتعاقد لإنشاء محطة محولات كهربائية بمدينة السادات بـ 355 مليون جنيه

السويدي إليكتريك

كتبت- شيماء حفظي:

وقعت شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع- التابعة لمجموعة السويدي إليكتريك – عقد إنشاء محطة محولات كهربائية بقيمة 355.5 مليون جنيه.

وأوضحت شركة، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أن العقد يشمل عملية إنشاء محطة محولات كهربائية بامتداد مدينة السادات جهد 22/22/220 من النوع الهوائي AIS بنظام تسليم المفتاح.

وبحسب البيان، تم توقيع العقد في 1 سبتمبر على أن يتم تسليم المشروع بعد 14 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

وتأسست السويدي إليكتريك عام 1997، وتعمل في إنتاج الكابلات الكهربائية و الأعمدة والأبراج والمحولات والقواطع الكهربائية وجميع إكسسوارات الوصلات وتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء.

السويدي إليكتريك محطة محولات كهربائية مدينة السادات

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