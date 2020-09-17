التنظيم والإدارة يستطلع رأي "القومي للمرأة" لتنفيذ تعليمات السيسي بشأن وضع المرأة العاملة في العام الدراسي الجديد

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان له اليوم الخميس، إن صالح الشيخ، رئيس الجهاز، زار مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، للاستماع لرأي المجلس في دراسة وضع المرأة العاملة أثناء العام الدراسي الجديد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الصدد.

وذكر صالح الشيخ أن الجهاز يعكف على دراسة هذا الأمر للوصول إلى دراسة دقيقة تهدف إلى وضع إطار محوكم يراعي الوصول إلى تحقيق التوازن بين أعباء المرأة العاملة في رعاية أسرتها وخدمة وطنها وبين عدم المساس والتأثير على استمرار العمل في الجهات الحكومية وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأشار الشيخ إلى حرصه على الاستماع لرأي المجلس القومي للمرأة والذي يعبر عن المرأة المصرية وتطلعاتها.

وأضاف أنه عقد اجتماعا صباح اليوم للمعنيين والمختصين بالجهاز، وتم الاتفاق على محاور الدراسة والأطر القانونية لها مع التأكيد على تنفيذ توجيهات الرئيس ومراعاة البعد الاجتماعي للمرأة العاملة.

ومن جانبها، تقدمت مايا مرسي بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه ومساندته الدائمة للمرأة وإيمانه بدورها الفعال، وتقديره لحجم التضحيات التي تقوم بها المرأة المصرية وخاصة المرأة العاملة من أجل المجتمع وأسرتها خاصة في ظل جائحة كورونا.

وأشارت إلى أن الجائحة ألقت المزيد من الأعباء على كاهل المرأة المصرية تزامنا مع بداية العام الدراسى الجديد والاتجاه لتقليل عدد أيام الدراسة.