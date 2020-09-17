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ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

10:21 ص الخميس 17 سبتمبر 2020
ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة في بداية تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.04% إلى مستوى 11093 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.86%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة تراجع بنهاية تعاملات أمس، بنسبة 0.55% إلى مستوى 11088 نقطة.

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