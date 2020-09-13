ارتفاع البلطي وتراجع المكرونة السويسي.. أسعار الأسماك اليوم في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بنحو 5 جنيهات، بينما ارتفع سعر كيلو السمك البلطي بنحو جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس السبت، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة السويسي اليوم، بنحو 5 جنيهات ليتراوح بين 50 و65 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم ليتراوح اليوم بين 13 و16 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم بين 42 و48 جنيها، وهي أسعار أمس الجمعة.

وبلغ سعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها، سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري بين 300 جنيه و380 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.