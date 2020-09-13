وزير البترول يتفقد خط "السخنة- التبين" الجديد لنقل المنتجات البترولية

كتب- مصطفى عيد:

تفقد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مشروع خط "السخنة- التبين" الجديد لنقل المنتجات البترولية والذي أنشئ بطول 115 كيلو متر، وبتكلفة 920 مليون جنيه في إطار التوسعات المستمرة في الشبكة القومية لنقل وتداول المنتجات البترولية.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، يأتي تفقد الوزير لمشروع الخط الجديد في إطار الجولة الميدانية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية بمنطقة السخنة.

وقال الملا إن هذا المشروع هو أحد أهم المشروعات الجديدة التي تم إنشاؤها للتوسع في شبكة خطوط نقل المنتجات البترولية بهدف نقل إمداداتها من منطقة السخنة إلى محافظات الصعيد مباشرة لأول مرة، بالإضافة إلى تغذية مناطق الاستهلاك بالقاهرة الكبرى.

وأضاف أن هذا المشروع يمثل نقطة هامة من نقاط الربط والتكامل بين كافة عناصر منظومة تداول ونقل المنتجات البترولية، حيث يربط الموانئ البترولية الحديثة بمنطقة السخنة بخطوط الشبكة القومية لنقل وتداول المنتجات البترولية.

وذكر الوزير أن التوسع في خطوط النقل يزيد من القدرة على المناورة في نقل الإمدادات بكفاءة لمناطق الاستهلاك، ويسهم في زيادة الأمان والسلامة بالحد من النقل البري للمنتجات البترولية بالناقلات على الطرق.

ووجه الملا خلال جولته بتكثيف وسائل وإجراءات حماية وتأمين الخطوط، والاستعانة بالأنظمة التكنولوجية الحديثة ذات الدور الفعال في تحقيق هذا الهدف ورفع كفاءة تأمين الخطوط، خاصة وأن جزءاً منها يمتد لمسافات كبيرة في مناطق مترامية الأطراف وغير مأهولة.

وأوضح أن المشروع يعظم من الدور المحوري لموانىء السخنة في استلام المنتجات البترولية ونقلها إلى القاهرة الكبري والتبين ومحافظات الصعيد، ويتميز بمعدل تدفيع للإمدادات يعد الأعلى بين خطوط الشبكة بما يعادل ٢٠ ألف طن يومياً.

وأشار الوزير إلى أنه تم تزويد المشروع بأحدث الوسائل للحماية والكشف عن التعديات من خلال إقامة كابل ألياف ضوئية على مسار الخط لنقل المعلومات والبيانات في ترجمة فعلية لتنفيذ توجهات وزارة البترول باستخدام وتوظيف التقنيات الحديثة للإسراع بمعدلات التنفيذ وزيادة كفاءة المشروعات.

وبحسب الوزير، قامت شركة بتروجت بأعمال تنفيذ المشروع في إطار تعظيم المكون المحلي في تنفيذ المشروعات البترولية.

كما حرص الملا على تفقد أعمال التوسعات الجديدة في البنية التحتية للشبكة لمواكبة التوسعات والمشروعات البترولية بمنطقة السخنة، حيث تفقد أعمال إقامة مشروع محطة تخزين وتدفيع المنتجات البترولية بالسخنة التابعة لشركة أنابيب البترول والتي تنفذها شركة بتروجت، وفقا للبيان.

واستمع الوزير إلى شرح من عماد عبد القادر، رئيس شركة أنابيب البترول، الذي أوضح أنه يجري حالياً إقامة توسعات محطة تدفيع السخنة بتكلفة استثمارية 730 مليون جنيه وتضم 4 مستودعات تخزين وطلمبات التدفيع والمرافق اللازمة للتشغيل ومستودعات إطفاء.

وذكر عبد القادر أن المشروع يتضمن أيضا إقامة مركز التحكم التبادلي لنظامي "سكادا" و"ال دي إس" لإدارة الشبكة القومية لخطوط الأنابيب بالمنطقة وربطه مع المركز الرئيسي بمسطرد.

وأشار إلى منطقة العمل الجديدة لإدارة مشروعات الأنابيب بمنطقة خليج السويس والبحر الأحمر والتي تم إنشاؤها مؤخراً بقرار من وزير البترول والثروة المعدنية لمواكبة التوسع المستمر في المنطقة.

وحرص الملا في ختام جولته على توجيه التحية للعاملين بالموقع من شركتي أنابيب البترول وبتروجت على جهودهم في تنفيذ خطط الوزارة للتوسع في البنية الأساسية لشبكة خطوط نقل المنتجات البترولية، كما حرص الوزير على تفقد المبنى الإداري الجديد للمنطقة.

ورافق الوزير خلال جولته كل من عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للنقل والتوزيع، والتخطيط والمشروعات والسلامة والصحة المهنية، ووليد لطفي رئيس شركة بتروجت، ومحمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية.