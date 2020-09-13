تحصيل 2.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الدخيلة والسخنة خلال أغسطس

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لمصلحة الجمارك أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك "الدخيلة" و"السخنة" خلال شهر أغسطس الماضي بلغت نحو 2 مليار و736 مليونًا و791 ألف جنيه، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأحد.

وأشار التقرير الذي تلقاه محمد معيط، وزير المالية، من السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 11 ألفًا و983 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك الدخيلة والسخنة لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، خلال شهر أغسطس الماضي.

وأوضح أن هذه السلع تتضمن القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وقطع غيار السيارات، وإكسسوار التليفون المحمول.

وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك "الدخيلة" و"السخنة" بلغت 599.3 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالي 2 مليار و136 مليون جنيه.

وذكر أن الإدارة العامة للصادر بجمارك "الدخيلة" و"السخنة" قامت بتصدير مشمول 2589 بيانًا جمركيًا خلال شهر أغسطس الماضي، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و311 مليونًا و908 آلاف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 4 ملايين و397 ألف جنيه.

وتشمل معظم الأصناف المصدرة من الرخام، والرمال، والفوسفات، والفايبر، والمواد البترولية، والأثاث، والعصائر، والملابس الجاهزة، والأعشاب، وفقا للبيان.

ويأتي ذلك ضمن استعراض محمد معيط وزير المالية الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار، بحسب البيان.