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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

10:19 ص الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.55%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11302 نقطة .

كما تراجع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.77%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.6%، إلى مستوى 11356 نقطة.

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