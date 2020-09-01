البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.55%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 11302 نقطة .

كما تراجع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.77%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.72%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض خلال تعاملات أمس الاثنين، بنسبة 0.6%، إلى مستوى 11356 نقطة.