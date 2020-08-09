بعد هبوطها المفاجئ أمس.. تعرف على أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند أسعار أمس السبت.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 910 جنيهات وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 778 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1031 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7280 جنيهًا.

وتشهد أسعار الذهب، ارتفاعات قياسية منذ أسبوعين، مع قفزة أسعار المعدن الأصفر عالميا، وسط ضبابية التعافي من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية والحرب التجارية بين أمريكا والصين.

واليوم عطلة رسمية في البورصة العالمية للذهب.