أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

بعد هبوطها المفاجئ أمس.. تعرف على أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم

12:42 م الأحد 09 أغسطس 2020
بعد هبوطها المفاجئ أمس.. تعرف على أسعار الذهب بالسوق المحلي اليوم

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند أسعار أمس السبت.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر اليوم عند 910 جنيهات وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 778 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1031 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7280 جنيهًا.

وتشهد أسعار الذهب، ارتفاعات قياسية منذ أسبوعين، مع قفزة أسعار المعدن الأصفر عالميا، وسط ضبابية التعافي من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية والحرب التجارية بين أمريكا والصين.

واليوم عطلة رسمية في البورصة العالمية للذهب.

أسعار الذهب هبوط أسعار الذهب غرفة القاهرة التجارية

الخبر التالى:

جامع في زيارة لهيئة التنمية الصناعية: لن أتوانى عن مواجهة البيروقراطية والفساد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95314

    عدد المصابين

  • 51672

    عدد المتعافين

  • 4992

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19408265

    عدد المصابين

  • 12457560

    عدد المتعافين

  • 720465

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تُحذر من زيادة إصابات كورونا مجددا.. وتوجه رسالة لـ 3 فئات