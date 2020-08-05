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الزبدية عند 8 جنيهات.. تراجع كبير في أسعار المانجو تزامنًا مع جني المحصول

03:20 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
الزبدية عند 8 جنيهات.. تراجع كبير في أسعار المانجو تزامنًا مع جني المحصول

مانجو معروضة في أحد الأسواق

كتبت- دينا خالد:

قال جمال وليان، نائب رئيس شعبة الفاكهة، إن أسعار المانجو تشهد انخفاضًا كبيرًا يصل إلى نحو 50% على بعض الأصناف، مقارنة بالأسعار قبل عيد الأضحى.

وأرجع وليان هذا الانخفاض إلى فترة جني المحصول، ودخول أصناف جديدة كالعويس والنعومي وهايدي، بدلا من الزبدية والسكري.

وأضاف وليان، أن سعر المانجو الزبدية جملة يتراوح بين 8 جنيهات و 11 جنيهًا للكيلو بدلا من 15 جنيهًا قبل العيد.

ويتراوح سعر السكري بين 8 و10 جنيهات للكيلو الواحد، وسعر العويسي بين 20 و35 جنيها، وسعر النعومي بين 14 و18 جنيها للكيلو الواحد.

وبحسب وليان فإن أسعار المانجو كانت مرتفعة بشكل كبير قبل العيد بسبب زيادة السحب من التجار قبل العيد وزيادة الإقبال من المواطنين في فترة العيد، وقلة المحصول في هذه الفترة.

ونصح وليان المواطنين بالشراء في الوقت الحالي، قائلا، "هذا هو الوقت هو موسم المانجو، لأن الأسعار قليلة والجودة مرتفعة".

وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" فإن إنتاج مصر من المانجو العام الماضي بلغ 600 ألف طن وبلغت صادراتها 36.29 ألف طن.

الزبدية أسعار المانجو

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