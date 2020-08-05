أسعار الذهب العالمية عند مستوى قياسي جديد

القاهرة- وكالات:

واصلت أسعار الذهب العالمية قفزتها، لترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء إلى 2035.4 دولار للأوقية، بحسب وكالة بلومبرج.

وكانت الأوقية تخطت أمس حاجز ألفي دولار لأول مرة في تاريخها.

وارتفعت الأوقية في التعاملات الفورية بحلول الساعة العاشرة من صباح اليوم بنسبة 0.80% لتسجل 2035.4 دولار، وهو مستوى قياسي لم تشهده من قبل.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس لوكالة رويترز "انخفاض الدولار والعوائد الاسمية، إذ لا تزال التكهنات ذائعة بشأن النمو العالمي والحزمة المالية في الولايات المتحدة، هو ما يقود أسعار الذهب بشكل أساسي للارتفاع".

"التوقعات تظل قوية جدا للذهب. والأمر المثير للاهتمام أننا رأينا متعاملين يقلصون انكشافهم الدائن على الذهب خلال موجة الارتفاع في الآونة الأخيرة مما يشير إلى أن مشترين جديد قد يعودون مجددا إلى السوق لدفع الأسعار للارتفاع".

وتوصل حالات فيروس كورونا الارتفاع في الولايات المتحدة واضطرت عشرات الولايات الأمريكية لتعليق خططها لإعادة فتح الاقتصاد أو التراجع عنها. وبلغ عدد المصابين عالميا ما يزيد عن 18.41 مليون.

وأثرت الزيادة السريعة في الحالات على الآمال بشأن انتعاش اقتصادي أمريكي سريع، مما دفع عوائد سندات الخزانة لأجل خمس سنوات إلى مستويات قياسية متدنية، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وتراجع الدولار الأمريكي 0.3% مقابل منافسيه، مما يقلص سعر الذهب لحائزي العملات الأخرى.