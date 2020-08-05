تراجع الطماطم والفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار 10 أصناف الخضراوات والفاكهة بين 25 قرشا و5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

ارتفعت أسعار البطاطس والكانتلوب بين 50 قرشا وجنيهين، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 2.5 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 16 و18 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين جنيه و2.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 1.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و2.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

البامية بين 15 و19 جنيها، بتراجع 3 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 4.5 و 6.5 جنيه، بتراجع 1.5 جنيه.

العنب البناتي الأحمر بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

التفاح البلدي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 8 جنيهات و15 جنيها، بتراجع جنيهين.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها، بتراجع جنيهين.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.