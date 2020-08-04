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نمو صادرات مصر الغذائية 2.2% في النصف الأول من العام

04:10 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
نمو صادرات مصر الغذائية 2.2% في النصف الأول من العام

هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية

القاهرة- وكالات:

قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الثلاثاء إن صادرات مصر من الغذاء زادت 2.2% في النصف الأول من العام لتبلغ 1.8 مليار دولار.

ووفقًا لوكالة رويترز أسهمت صادرات الصناعات الغذائية بنحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية في النصف الأول من 2020، وفقا لبيان أصدره المجلس.

وأوضح أن الصادرات إلى الدول العربية شكلت 55% من إجمالي الصادرات الغذائية لتلك الفترة وبقيمة بلغت 983 مليون دولار.

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