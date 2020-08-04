نمو صادرات مصر الغذائية 2.2% في النصف الأول من العام
القاهرة- وكالات:
قال المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم الثلاثاء إن صادرات مصر من الغذاء زادت 2.2% في النصف الأول من العام لتبلغ 1.8 مليار دولار.
ووفقًا لوكالة رويترز أسهمت صادرات الصناعات الغذائية بنحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية في النصف الأول من 2020، وفقا لبيان أصدره المجلس.
وأوضح أن الصادرات إلى الدول العربية شكلت 55% من إجمالي الصادرات الغذائية لتلك الفترة وبقيمة بلغت 983 مليون دولار.
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