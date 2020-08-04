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صندوق النقد يتوقع 12% تراجعًا في التجارة العالمية هذا العام

03:50 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
صندوق النقد يتوقع 12% تراجعًا في التجارة العالمية هذا العام

صندوق النقد الدولي

كتبت- ياسمين سليم:

توقع صندوق النقد الدولي أن تنخفض التجارة العالمية بنحو 12% في العام الجاري بسبب فيروس كورونا.

وقال الصندوق في تقرير القطاع الخارجي الذي أتاحه اليوم الثلاثاء إن نسبة الانخفاض في التجارة العالمية هذا العام، مماثلة لما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008.

ويعني تقرير القطاع الخارجي الذي أصدره صندوق النقد الدولي اليوم بكل القطاعات التي تعتمد على الخارج مثل التجارة العالمية وتحويلات العاملين والسياحة والسفر.

وقال الصندوق إن أزمة فيروس كورونا تسببت في انخفاض ملحوظ في النشاط الاقتصادي، بما في ذلك خفض العرض والطلب وخاصة في القطاعات مثل الخدمات.

وفي يونيو الماضي قالت منظمة التجارة العالمية إن من المتوقع أن تسجل التجارة العالمية في السلع تراجعا قياسيا هذا العام وإن القيود الأوسع قد تحول دون حدوث التعافي في عام 2021.

وكانت منظمة توقعت في أبريل الماضي أن تتراجع التجارة العالمية في السلع هذا العام بسبب جائحة كورونا قبل أن تسجل التجارة انتعاشا محتملا في 2021.

ووضعت المنظمة نطاقا واسعا للتراجع في العام الحالي، ليتراوح بين 13 و32%، قائلة إنه لا تزال هناك ضبابية تكتنف التأثير الاقتصادي للأزمة الصحية غير المسبوقة.

صندوق النقد الدولي التجارة العالمية فيروس كورونا

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