قفزة كبيرة في صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال 2019 (إنفوجرافيك تفاعلي)

كتبت- ياسمين سليم:

ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 125% خلال العام الماضي مقارنة بعام 2018، بحسب بيانات لشركة بي بي البريطانية.

وقفزت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 4.5 مليار متر مكعب في 2019، لتقترب بذلك من مستويات صادراتها ما قبل 2013.

ويوضح الإنفوجرافيك التفاعلي التالي تطور صادرات مصر من الغاز الطبيعي خلال 8 سنوات، بحسب بيانات "بي بي".

واستحوذت دول قارة آسيا ودول الباسيفيك على النصيب الأكبر من صادرات مصر من الغاز بمقدار 2.7 مليار متر مكعب، وحصلت باكستان على النصيب الأكبر من هذه الصادرات بمقدار 900 مليون متر مكعب.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي أين توزعت صادرات مصر من الغاز خلال العام الماضي.

وتأتي القفزة في صادرات مصر من الغاز المسال في ظل ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، والذي سجل 10.7% ارتفاعًا في 2019 مقارنة بعام 2018.

وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 64.9 مليار متر مكعب في 2019، بحسب بيانات شركة بي بي البريطانية.

ويوضح الإنفوجرافيك التفاعلي التالي تطور إنتاج مصر من الغاز الطبيعي في 7 سنوات.

وتعمل مصر على خطة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال التوسع في نشاط الاستخراج وزيادة الإنتاج وكذلك استيراد الغاز الخام، ثم تسييله وتصديره مرة ثانية كغاز مسال، خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر العملاق، وحقول أخرى في البحر المتوسط.

ولدى مصر محطتي إسالة في إدكو ودمياط، وتهدف لإقامة خط أنابيب بحري مع قبرص لتسييل الغاز القبرصي ثم تصديره لدول العالم، كما وقعت اتفاق استيراد للغاز مع إسرائيل بنفس الهدف.