البورصة المصرية تحقق ثالث أفضل أداء شهري بأسواق الشرق الأوسط

كتب- مصطفى عيد:

أظهر تقرير لوكالة بلومبرج أن البورصة المصرية حققت ثالث أكبر تقدم شهري ضمن أسواق الشرق الأوسط خلال شهر أغسطس بعد بورصتي دبي والكويت.

وحقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ارتفاعا بحوالي 835 نقطة منذ بداية شهر أغسطس وحتى نهاية جلسة أمس بنسبة نمو نحو 7.9%، وذلك بعد بورصة دبي التي حققت ارتفاعا بنسبة 10.3%، وبورصة الكويت بنسبة ارتفاع 8.5%، وجاءت البورصة السعودية بعد المصرية بنسبة ارتفاع 7%.

وتتجه بذلك البورصة المصرية لتحقيق أفضل أداء شهري لها منذ أبريل الماضي الذي ارتفعت خلاله بنسبة 10.6%، ولكنها رغم ذلك لا تزال متراجعة بنحو 18% مقارنة بما كانت عليه في نهاية العام الماضي.

وقالت وكالة بلومبرج إن معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط ارتفعت وسط مؤشرات كبير باتجاهها لتسجيل أفضل أداء شهري منذ أبريل الماضي وسط تفاؤل متزايد بشأن لقاح لفيروس كورونا المستجد وانتعاش أسعار النفط.

وبحسب الوكالة، تستعد بورصات دبي وأبو ظبي والسعودية وقطر هي الأخرى لتسجيل أفضل أداء لها في آخر 4 أشهر خلال أغسطس. بينما تستعد مؤشر بورصة الكويت لأكبر زيادة له منذ مارس 2019.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المكاسب تجعل مؤشرات الأسهم في المنطقة أكثر انسجاما مع بقية الأسواق الناشئة في العالم، والتي انتعشت الأسبوع الماضي وسط تقدم نحو لقاح لكورونا وإشارات إلى أن الولايات المتحدة والصين لا تزالان ملتزمتان باتفاق المرحلة الأولى التجاري.

كما ارتفعت أسعار النفط الخام مع بدء إعادة تشغيل مصافي التكرير في ساحل الخليج الأمريكي بعد إعصار لورا، وفقا للوكالة.

وقال إياد أبو حويج الشريك الإداري في "Allied Investment Partners PJSC" بدبي، إن من المرجح أن تستمر أسواق الأسهم في اتجاهها التصاعدي بتشجيع من حزم السيولة التي تطرحها البنوك المركزية والآمال في الحصول على لقاحات محتملة لعلاج كوفيد 19.

وبحسب الوكالة، إذا حافظت أسواق الشرق الأوسط على مكاسبها حتى اليوم الاثنين، فسيكون ذلك بمثابة تعافي من مرحلة جعلتها تتخلف عن الأسواق النامية الأخرى في الشهرين الماضيين.

وجاء التقدم هذا الشهر مع تداول خام برنت بالقرب من أعلى مستوى منذ أوائل مارس الماضي.

وبحسب وكالة رويترز، ارتفع النفط اليوم الاثنين، فيما لامس خام برنت أعلى مستوى في خمسة أشهر، بدعم من خفض إمدادات الخام من أبوظبي 30%، وبيانات صينية مشجعة.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر إلى 46.38 دولار للبرميل في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ مارس، وسجلت 46.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 46 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43.25 دولار للبرميل مرتفعا 28 سنتا أو ما يعادل 0.7%، وفقا لرويترز.