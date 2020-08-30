قطاع الأعمال: تدريب مديري مراكز تجميع الأقطان على النظام الجديد للتداول في 4 محافظات

كتبت- شيماء حفظي:

نظمت وزارة قطاع الأعمال العام برنامج تدريبي لمسؤولي مراكز تجميع الأقطان البالغ عددها 50 مركزا في 4 محافظات، وفقا للنظام الجديد للتداول الذي يطبق في هذه المحافظات الموسم الحالي.‪

وبحسب بيان الوزارة اليوم الأحد، فإن المحافظات التي تشملها المنظومة الجديدة هي الفيوم، وبني سويف، والبحيرة، والشرقية.

ويتكون هيكل المنظومة الجديدة من مدير للمشروع، و4 مديرين في المحافظات الأربع التي تطبق بها المنظومة الجديدة، ومديرين لـ 50 مركز تجميع، بالإضافة إلى المحاسبين، ومندوبي استلام الأقطان، وفرازي هيئة التحكيم واختبارات القطن، والقبانية، والعمالة المعاونة.

وكان قد تم تحديد 50 مركزا لاستلام وتجميع الأقطان من المزارعين في المحافظات الأربع المشار إليها، وفقا للمساحات المزروعة بالقطن بواقع 19 مركزًا في البحيرة، 15 في الشرقية، 7 في بني سويف، 9 في الفيوم.

وخلال التدريب، تم استعراض المهام والإجراءات التي سيتم التعامل بها في مراكز التجميع من توفير أكياس الجوت الجديدة والدوبارة القطنية للمزارعين طبقاً للحيازة الزراعية الواردة من مديريات الزراعية.

وسيتم استلام الأقطان من المزارعين بتقديم الحيازة الخاصة به والبطاقة الشخصية، ويتم وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع، واستخراج "علم وزن" ويسلم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، بحسب البيان.

وبعد استلام الأقطان تبدأ عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، وإجراءات المزاد على كميات الأقطان الواردة، في ضوء الأسس التي حددتها اللجنة التنفيذية لسعر فتح المزاد وتم اعتمادها من اللجنة الوزارية للقطن.

ويبدأ المزاد فى صباح اليوم التالي للانتهاء من فرز رسالة كاملة "حوالى 100 كيس".

ويقوم مدير المركز بفتح المزاد والإعلان عن السعر الاساسي والكميات التي سيتم عليها المزاد ورتبتها.

ولا يسمح بدخول المزاد إلا لشركات التجارة المسجلة في لجنة تنظيم تجارة القطن فى الداخل ويجب تقديم خطاب ضمان بنكي بمبلغ 250 ألف جنيه، وصالح حتى 15 ديسمبر 2020.

وبعد انتهاء المزاد، يقوم مدير مركز التجميع بتحرير نموذج لكل "رسالة" يوضح شركة التجارة الراسي عليها المزاد، ثم تقوم شركة التجارة بالتوقيع على النموذج بما يفيد قبول السعر والعلم بمحددات القيمة النهائية (فروق الرتبة ومعدل التصافي)، وسداد 70% من القيمة الأساسية للمزاد إلى المزارع في اليوم التالي على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال أسبوع من المزاد، بعد تحديد القيمة النهائية للأقطان وفقاً لفروق الرتب ومعدل التصافي.

ووفقا لبيان الوزارة، فإن النظام الجديد لتداول القطن يأتي في إطار الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة القطن المصري بدءا من الزراعة مرورا بالتجارة والحليج وصولا إلى الصناعة.

ويهدف النظام الجديد إلى تحسين جودة ونظافة القطن لاستعادة مكانته العالمية وزيادة أسعاره وصادراته بقيمة مضافة، مع تحقيق صالح المزارعين من خلال بيع الأقطان بأعلى سعر فى مزايدة علنية.