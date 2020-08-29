البطاطس عند 2.5 جنيه للكيلو.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، عند أسعار أمس الجمعة، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.50 جنيه، والبطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه، والبصل بين 2.25 و3.75 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.50 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البصل بين 2.25 و3.75 جنيه.

الكوسة بين 3.5 و 5.5 جنيه.

الفاصوليا بين 25 و35 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 75 قرشا و2.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و 4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و 5 جنيهات.

البامية بين 12 و18 جنيها.

أسعار الفاكهة:

العنب البناتي الأصفر بين 5 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التفاح البلدي بين 8 جنيهات و14 جنيها.

البرتقال الصيفي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و 5 جنيهات.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

المانجو العويس بين 14 و28 جنيها.

المانجو الهندي بين 10 جنيهات و16 جنيها.

المانجو الزبدية بين 9 جنيهات و11 جنيها.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.