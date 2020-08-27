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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

02:53 م الخميس 27 أغسطس 2020
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بشكل طفيف، بنسبة 0.08%، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 11462 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.01%، ومؤشر EGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.5%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة بلغت 9.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين صافي بيع بقيمة 5.5 مليون جنيه، و4.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع بشكل طفيف بنهاية تعاملات أمس بنسبة 0.07%، إلى مستوى 11453 نقطة.

البورصة المصرية

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