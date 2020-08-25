بعد ركود بسبب كورونا.. "التعليم عن بعد" ينعش آمال شركات الهواتف والتابلت

كتب- علاء حجاج:

تعول شركات الهواتف الذكية والتابلت على بداية الموسم الدراسي لاستعادة حركة المبيعات بعد تباطؤ يشهده السوق منذ مطلع العام الجاري، بسبب انتشار فيروس كورونا وارتفاع أسعار الأجهزة جراء فرض رسوم إضافية عليها.

وقال عاملون في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية لمصراوي إن موسم المدارس يعتبر موسمًا لزيادة المبيعات، متوقعين أن ترتفع نسبة المبيعات بسبب الاتجاه للتعلم عن بُعد بعد جائحة كورونا.

ومع بدء انتشار فيروس كورونا في مصر وتوقف الدراسة، لجأت وزارة التعليم إلى التعلم عن بُعد من خلال عقد امتحانات وتقديم فيديوهات تعليمية للمراحل الدراسية المختلفة.

ومن المتوقع أن يشهد العام الدراسي المقبل الذي سيبدأ في أكتوبر المقبل اعتماد أوسع على التعليم عن بعد، كما أن كثير من المدارس الخاصة بدأت تجارب مع طلابها على استخدام تطبيقات للتعليم عن بعد كأحد الحلول لمواجهة انتشار فيروس كورونا في العام الدراسي المقبل.

وبحسب موسى جورجي، مدير العلامة التجارية والعلاقات العامة بشركة سامسونج مصر، فإن سامسونج مستمرة في تعاونها مع وزارة التربية والتعليم لتوريد التابلت المدرسي للعام الثالث على التوالي.

وأضاف جورجي لمصراوي، أن عودة المدارس يعتبر موسمًا هامًا لزيادة مبيعات الأجهزة الإلكترونية ولاسيما التابلت وخاصة هذا العام في ظل الاعتماد بشكل أكبر على التعلم عن بُعد بسبب إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال إن سامسونج لديها قائمة كبيرة من الحاسبات اللوحية "تابلت" تبدأ من 2900 جنيه، وحتى 7 آلاف جنيه، لتناسب مختلف الشرائح الاجتماعية والاحتياجات.

أوضح أن هناك قاعدة عريضة من المدارس بدأت تعتمد على التكنولوجيا في التعليم وبدأت تجهز نفسها لذلك من خلال الطلب من أولياء الأمور شراء أجهزة تابلت محددة أو تسليم الجهاز للطلاب ضمن أدوات الموسم الدراسي الجديد.

ويقول محمود طه مدير التسويق بشركة ريلمي للهواتف الذكية، إن الموسم الدراسي يعتبر من مواسم رواج الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية، وخاصة في ظل توجه الدولة للاعتماد على التكنولوجيا في مختلف نواحي الحياة، والاعتماد على الإنترنت في التعلم بشكل كبير هذا العام.

أضاف أن شركة ريلمي أطلقت تخفيضات على شريحة عريضة من منتجاتها لاستغلال الموسم الدراسي ودفع المبيعات.

وبحسب مصدر بشركة هواوي للهواتف الذكية فإن الشركة جهزت عروضًا وحملات تسويقية لعودة المدارس من جديد، وذلك بتخفيضات على عدد من أجهزة التابلت والحاسبات الشخصية.

وأضاف المصدر أن الشركة تتيح التقسيط من خلال فروعها بالتعاون مع عدد من البنوك، كذلك كشف المصدر عن إطلاق هواوي لاحدث سلسلة من أجهزة التابلت "ميت باد"، والذي يناسب طلبة الجامعات بشكل خاص.

وتجرى شركة راية للتجارة والتوزيع، إحدى الشركات التابعة لراية القابضة للاستثمارات المالية، مناقشات للاتفاق مع عدد من البنوك لإتاحة تسهيلات ائتمانية في السداد حال شراء الأجهزة الإلكترونية التي تحمل العلامة التجارية "ساري"، بحسب ما ذكره رئيس الشركة، باسم مجاهد.

وتعد ساري العلامة التجارية الخاصة بشركة "راية" حيث تصنع منها أجهزة تلفزيون وتابلت وهواتف محمولة.

وأضاف مجاهد لمصراوي، أنه من المتوقع أن يشهد السوق حراكًا في المبيعات بسبب عودة الموسم الدراسي واهتمام أولياء الأمور بتوفير الأدوات التكنولوجية للطلاب لتسهيل تحصيلهم الدراسي، وخاصة أن التعليم هذا العام سيكون مدمج ما بين الأونلاين والتعلم بشكله التقليدي.